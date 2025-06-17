FETÖ'ye Yönelik Eş Zamanlı Operasyon: 40 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
FETÖ'ye Yönelik Eş Zamanlı Operasyon: 40 Şüpheli Gözaltına Alındı
Haber Videosu

İzmir merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda FETÖ'nün eğitim yapılanması faaliyetlerine yönelik 40 şüpheli gözaltına alınırken, yurt dışında bulunan 3 şüpheli tespit edildi.

(İZMİR) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "güncel eğitim yapılanması" faaliyetlerine yönelik İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, FETÖ'nün hücre evi olarak kullandığı tespit edilen İzmir, Ankara, Aydın, Balıkesir, Kocaeli ve Denizli'deki 9 adrese sabah 05.00'te operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 bin 225 avro, 6 bin 772 dolar ve 222 bin Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, firari 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının operasyona ilişkin soruşturmasında, söz konusu hücre evlerinde örgüt mensuplarının faaliyetlerini sürdürdüğü, bu evlerde örgütsel toplantılar yapıldığı, örgüte yeni katılım sağlanmaya çalışıldığı ve bazı üyelerin yurt dışına kaçmadan önce bu evlerde barındırıldığı belirlendi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorlar! Neyse ki yetkililer daha fazla seyirci kalmadı

Tayland'ı andıran görüntüler! Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Yeni oyuncağıyla ilk defa görüntülendi, fiyatı adeta dudak uçuklattı
İran'ın gizli silahı! Hamaney tehdidi sonrası sahaya sürmeye hazırlanıyorlar

İran'ın gizli silahı! Hamaney tehdidi sonrası sahaya sürüyorlar
İran'ın saldırılarında Demir Kubbe arızalandı, füzeler Tel Aviv'e düştü

Demir Kubbe arızalandı, füzeler Tel Aviv'i yangın yerine çevirdi
Hakemin yanında yaptı! Boca Juniors maçında Kerem Aktürkoğlu'nu çıldırtan hareket

Boca Juniors maçında Kerem'i çıldırtan hareket
İran'a tersine göç! Kuyruk oluştu, Türkiye'den gidiyorlar

İran'a tersine göç! Kuyruk oluştu, Türkiye'den gidiyorlar
Marketten alınan Dubai çikolatasını yedi, nefesi kesildi! İçinden bakın ne çıktı

Marketten alınan Dubai çikolatasını yedi, nefesi kesildi
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğünü sağladık

Savaşın seyrini değiştirecek sözler: Artık hava üstünlüğü bizde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.