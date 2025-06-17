FETÖ'ye Yönelik Eş Zamanlı Operasyon: 40 Şüpheli Gözaltına Alındı

(İZMİR) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "güncel eğitim yapılanması" faaliyetlerine yönelik İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, FETÖ'nün hücre evi olarak kullandığı tespit edilen İzmir, Ankara, Aydın, Balıkesir, Kocaeli ve Denizli'deki 9 adrese sabah 05.00'te operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 bin 225 avro, 6 bin 772 dolar ve 222 bin Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, firari 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının operasyona ilişkin soruşturmasında, söz konusu hücre evlerinde örgüt mensuplarının faaliyetlerini sürdürdüğü, bu evlerde örgütsel toplantılar yapıldığı, örgüte yeni katılım sağlanmaya çalışıldığı ve bazı üyelerin yurt dışına kaçmadan önce bu evlerde barındırıldığı belirlendi.