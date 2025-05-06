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FETÖ'ye Yönelik Dev Operasyon: 208 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep merkezli 47 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonlarında 208 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin kripto haberleşme programları üzerinden örgütsel faaliyetlerde bulunduğu ve terör örgütünün finansal kaynaklarını sağlamak için şirketler kurduğu belirlendi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli, 47 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 208 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin, kripto haberleşme programları üzerinden güncel toplantılar yaptıkları, örgüt üyeleri tarafından kurulan şirketler aracılığıyla terör örgütünü ve üyelerini finanse ettikleri belirlendi.

Bakan Yerlikaya, FETÖ operasyonun ayrıntılarını, sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya'nın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Gaziantep merkezli 47 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik bugün eş zamanlı düzenlediğimiz operasyonlarda 208 şüpheli yakalandı. Gaziantep ile birlikte bölge yapılanmasındaki Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman'da güncel örgüt yapısı deşifre edildi. Ayrıca FETÖ'nün eleman temin etme yöntemleri tespit edilerek, yurt dışı eğitim kamplarına götürdükleri örgüt üyeleri de yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Vergi Denetim Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara, Erzincan, İstanbul, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Denizli, Kırşehir, Konya, Hatay, Kilis, Osmaniye, Bursa, Adana, Trabzon, Bingöl, Malatya, Aksaray, Erzurum, Bolu, Balıkesir, Ardahan, Yozgat, Sakarya, Niğde, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Samsun, Mardin, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Aydın, Isparta, Yalova, Tokat, Diyarbakır, Ordu, Batman, Van, Çanakkale ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; kripto haberleşme programları üzerinden yurt içi ve yurt dışı güncel toplantılar yaptıkları, örgüt üyeleri tarafından kurulan şirketler aracılığıyla terör örgütünü ve üyelerini finanse ettikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Gaziantep Valimizi, operasyonları koordine eden Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Vergi Denetim Müfettişlerimizi, MASAK çalışanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

Ali Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin paylaştığı görüntülerde de şüphelilerin, "farklı kuyumcu ve döviz bürolarında örgütün sözde güvenli bölgelerinde, her seferinde farklı talebelere yüklü miktarda paraları havale ettikleri, ev ziyaretleriyle yapılanmanın ayakta tutulmaya çalışıldığı" ayrıntılarına yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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