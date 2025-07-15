FETÖ'ye Yönelik 34 Bin 896 İddianame Hazırlandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana FETÖ'ye yönelik 34 bin 896 iddianame hazırladı. Toplamda 201 bin 617 dosya sonuçlandırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 34 bin 896 iddianame hazırladı.

Alınan bilgiye göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimine ilişkin bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda 201 bin 617 dosya sonuca bağlandı.

Bu süreçte 283 bin 274 kişinin soruşturması tamamlanırken, 34 bin 896 iddianame düzenlendi.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
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