Haberler

FETÖ'ye Yönelik 31 İlde Operasyon: 56 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 31 ilde düzenlenen jandarma operasyonlarında 56 şüphelinin yakalandığını ve 50'sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonların, terör örgütünün güncel yapılanmasıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 31 ilde jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 56 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 50'sinin tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabındaki açıklamasında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 31 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Çalışmaların, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda il jandarma komutanlıklarınca yapıldığını aktaran Yerlikaya, iki haftalık süreçte gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 56 şüpheliden 50'sinin tutuklandığı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildiği, diğerlerinin işlemlerinin ise sürdüğü bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yakalanan şüphelilerin terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
