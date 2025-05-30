FETÖ'ye Üye Olmaktan Aranan Hükümlü Samsun'da Yakalandı
Samsun'da FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. C.Ç. isimli şahıs, saklandığı yerde operasyonla gözaltına alındı.
Samsun'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, FETÖ "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ç'yi (39) kent merkezinde saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel