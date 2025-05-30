FETÖ'ye Üye Olmaktan Aranan Hükümlü Samsun'da Yakalandı

FETÖ'ye Üye Olmaktan Aranan Hükümlü Samsun'da Yakalandı
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Samsun'da FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. C.Ç. isimli şahıs, saklandığı yerde operasyonla gözaltına alındı.

Samsun'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, FETÖ "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ç'yi (39) kent merkezinde saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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