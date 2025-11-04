FETÖ'ye Üye Olma Suçlamasıyla Dava Açıldı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet savcılığınca, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz Y.Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkındaki iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Y.Ö'nün örgütsel sohbet toplantıları düzenlediği, FETÖ'ye ait yurtlarda kaldığı ve sorumluluk üstlendiği, faaliyetlerinde kod adı kullandığı ifade edildi.

Sanığın örgüte himmet adı altında finansal destek sağladığı, FETÖ üyeleriyle ByLock üzerinden yazışmalar yaptığı ve örgütün mahrem imamları ile HTS irtibat kaydının tespit edildiği aktarılan iddianamede, Y.Ö'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.