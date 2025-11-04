Haberler

FETÖ'ye Üye Olma Suçlamasıyla Dava Açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da FETÖ'nün ByLock programını kullandığı iddia edilen Y.Ö. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanığın örgütsel faaliyetlerde bulunduğu ve finansal destek sağladığı belirtiliyor.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet savcılığınca, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz Y.Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkındaki iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Y.Ö'nün örgütsel sohbet toplantıları düzenlediği, FETÖ'ye ait yurtlarda kaldığı ve sorumluluk üstlendiği, faaliyetlerinde kod adı kullandığı ifade edildi.

Sanığın örgüte himmet adı altında finansal destek sağladığı, FETÖ üyeleriyle ByLock üzerinden yazışmalar yaptığı ve örgütün mahrem imamları ile HTS irtibat kaydının tespit edildiği aktarılan iddianamede, Y.Ö'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

ABD hava sahası her an kapanabilir! İşte kaosun görüntüsü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Türk sanat müziği ustası Süheyla Altmışdört son yolculuğuna uğurlandı

Sanat dünyasının acı kaybı! Usta isim son yolculuğun uğurlandı
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu

Bir dönemin sonu
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.