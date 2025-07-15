FETÖ'ye Finansman Sağlayanların WhatsApp Yazışmaları Ortaya Çıktı

FETÖ'ye Finansman Sağlayanların WhatsApp Yazışmaları Ortaya Çıktı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan çalışma sonucunda, FETÖ'ye finansman sağladığı tespit edilen şüphelilerin WhatsApp yazışmalarında, gıda kolisi altında para gönderimi yaptıkları belirlendi.

WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada; FETÖ'ye finansman sağladığı tespit edilen şüphelilerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Şüphelilerin yazışmalarında gıda kolisi altında Türkiye'de bulunan terör örgütü üyesi kişilere veya yakınlarına zarf içinde para göndererek maddi destekte bulundukları tespit edildi. Paylaşımlarda şüphelilerin gıda kolilerine koydukları paraların fotoğrafları da yer aldı.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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