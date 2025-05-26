FETÖ'ye Finansman Sağlayan 5 İl Genelinde Operasyon: 40 Milyon Liralık Hesap Hareketi

FETÖ'ye Finansman Sağlayan 5 İl Genelinde Operasyon: 40 Milyon Liralık Hesap Hareketi
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İzmir merkezli düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün finansmanına katkıda bulunduğu belirlenen şüphelilerin 40 milyon liralık hesap hareketi gün yüzüne çıkarıldı. İlk dalganın ardından yapılan ikinci dalgada, 41 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda, örgüte finansman sağladıkları belirlenen şüphelilerin 40 milyon liralık hesap hareketi ortaya çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, geçen yıl 24 Aralık'ta Bayraklı ilçesinde faaliyet gösteren künefeciye FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 18 şüpheliden aralarında işletme sahibi M.S. (50) ve çalışanlarının da olduğu 13'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, "hücre evi" gibi kullanılan işletme mühürlendi.

Operasyonda ikinci dalga

Soruşturmayı derinleştiren polis, etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen şüphelilerin ifadelerini Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla eşleştirdi.

Veriler ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda künefe işletmesinin paravan şirket olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Polisin tespitlerine göre örgüt üyeleri, terörü finanse etmek için künefe işletmesini "paravan" olarak kullandı. Örgüte aktarılacak kaynağı belli olmayan para, işletmeye alınan malzemelerin değerinden yüksek fiyattan gider olarak gösterilmesiyle aklandı. Bu şekilde yasal hale getirilen para, örgüt kasasına aktarıldı.

MASAK'ın incelemeleri sonucu şüphelilerin künefeci aracılığıyla örgüte 40 milyon liralık finansman sağladıkları ortaya çıkarıldı.

İşletme sahibi ve çalışanlarına yönelik operasyonun ilk dalgasının ardından elde edilen yeni bilgilerle bugün operasyonun ikinci dalgası gerçekleştirildi.

Gözaltı kararı verilen 41 şüphelinin büyük kısmının, örgüte para aktaran esnaf olduğu öğrenildi. İzmir, İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa'da bugün düzenlenen operasyonda yakalanan 33 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerden 7'sinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıktıkları belirlendi, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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