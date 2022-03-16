FETÖ yalanıyla milyonluk dolandırıcılığın şüphesi yakalandı

ŞANLIURFA (DHA) - DENİZLİ'de, kendisini polis olarak tanıttığı kişiden, FETÖ ile korkutarak 72 bin 445 euro, 54 bin lira, 6 bilezik ve 9 reşat altını alan dolandırıcılık şüphelisi, Şanlıurfa'da yakalandı. Şüpheli tutuklandı, para ve altınlar ise bulunamadı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli'de bir kişinin sabit ev telefonu ve cep telefonundan aranıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldığı ihbarıyla çalışma başlattı. Polis, şüpheliyi tespit için olayın yaşandığı bölgedeki 49 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Olayın ardından Şanlıurfa'ya gittiği belirlenen şüpheli, Şanlıurfa ve Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nün eş zamanlı düzenlediği, ortak operasyonla yakalandı.