FETÖ ve DEAŞ Operasyonunda 18 Şüpheliye Gözaltı Kararı

FETÖ ve DEAŞ Operasyonunda 18 Şüpheliye Gözaltı Kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün mahrem yapılanması ve DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda toplam 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. FETÖ'ye yönelik 12, DEAŞ'a yönelik ise 6 şüpheli tespit edildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün mahrem yapılanması ve DEAŞ terör örgütüne yönelik 2 ayrı soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan 12 şüpheli tespit edildi. Örgütün 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına iltisakı ve irtibatı olduğu belirlenen şüphelilerin, Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar üzerinden sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri belirlendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile daha önce ilişiği kesilen 2 albay, 3 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş olmak üzere 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yine DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmada da 6 şüpheli tespit edildi. Örgüt mensuplarına yönelik geçmiş tarihlerde gerçekleştirilen soruşturmalar kapsamında elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu deşifre edilen örgütsel mesajlaşma uygulaması üzerinden haberleştikleri ve örgüt mensubu olduklarına dair dijital kayıtlar bulunan şüpheliler hakkında da gözaltı kararı verildi. İki soruşturmada toplam 18 şüphelinin, Ankara merkezli 7 ilde gözaltına alınması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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