Adana'da FETÖ sanığı eski askeri okul öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da eski askeri okul öğrencisi D.D., Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Sanık, iddiaları reddetse de mahkeme ceza verilmesine karar verdi.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan eski askeri okul öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık D.D. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında sanığın askeri okul öğrencisi olduğu dönemde FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini, örgüte ait evlerde sohbet toplantılarına katıldığını, hakkında somut ve tutarlı tanık beyanı ile teşhislerin bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık D.D. ise savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti, beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
