FETÖ üyesi tutuklandı

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün kapatılan eğitim kurumlarında öğretmen olup, askeri mahrem yapılanma içerisinde sorumlu olduğu belirlenen bir kişi polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında FETÖ üyesi olmak suçundan yakalama kararı bulunan bir kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Pamukkale ilçesinde dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin, FETÖ'nün kapatılan eğitim kurumlarında öğretmen olup, askeri mahrem yapılanma içerisinde sorumlu kişi olduğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.