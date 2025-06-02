FETÖ Üyesi Metin K. Bağ Evinde Yakalandı

FETÖ Üyesi Metin K. Bağ Evinde Yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Metin K., saklandığı bağ evinde yakalandı ve tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Metin K. (50), saklandığı bağ evinde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Metin K.'nin kırsal Çeltikçi Mahallesi'ndeki bağ evinde saklandığını tespit etti. Operasyonla yakalanıp gözaltına alınan Metin K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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