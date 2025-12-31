Kayseri'de FETÖ hükümlüsü ihraç polis yakalandı

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç polis C.Ö. (57), yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç polis C.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan C.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.