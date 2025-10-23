FETÖ Üyesi M.Y. Sivas'ta Yakalandı

SİVAS'ta FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği nedeniyle kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.Y., polis ekipleri tarafından yakalanıp, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunan silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik çalışma yapıldı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y., yakalandı. M.Y., işlemlerinin ardından Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.