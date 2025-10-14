Haberler

FETÖ Üyesi M.A. Van'da Yakalandı

FETÖ Üyesi M.A. Van'da Yakalandı
Van'da, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında arama kararı bulunan M.A. isimli kişi, jandarma operasyonuyla yakalandı. Gözaltındaki işlemleri devam ediyor.

VAN'da, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında arama kararı bulunan M.A. (36), jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltındaki şüphelinin işlemleri sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri tarafından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında arama kararı bulunan M.A.'nın İpekyolu ilçesinde olduğunu tespit etti. M.A., ekipler tarafından adresine düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. M.A.'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

