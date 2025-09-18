FETÖ Üyesi Kadın Hükümlü Afyonkarahisar'da Yakalandı
Afyonkarahisar'da, FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli kadın yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kadın yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi yakaladı.
Örgütün sözde kadın yapılanmasında yer alan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel