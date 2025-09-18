Haberler

FETÖ Üyesi Kadın Hükümlü Afyonkarahisar'da Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da, FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli kadın yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi yakaladı.

Örgütün sözde kadın yapılanmasında yer alan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Ne Türkiye ne de İran: İşte İsrail'den en çok nefret eden ülke

Ne Türkiye ne de İran: İşte İsrail'den en çok nefret eden ülke
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayranından şaşırtan not! Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti

Hayranıyla fotoğraf çekildi, altına yazılan not ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.