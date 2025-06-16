FETÖ Üyesi İshak Uysal İstanbul'da Yakalandı

FETÖ Üyesi İshak Uysal İstanbul'da Yakalandı
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İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 7 yıldır firari olan İshak Uysal yakalandı. ROKETSAN'a sızma girişiminde bulunan Uysal, ASELSAN'a yönlendirme yaptığı belirtiliyor.

İstanbul'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 7 yıldır firari durumda olan ve hakkında iki ayrı 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arama kaydı bulunan İshak Uysal gözaltına alındı. Uysal'ın ROKETSAN'a sızdığı, emrindeki örgüt üyelerini ise ASELSAN'a yönlendirdiği ortaya çıktı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, şüphelinin Arnavutköy'de bulunduğu tespit edildi. Ekipler Büro Amirliği ile birlikte düzenlenen operasyonla İshak Uysal yakalandı. Yapılan incelemede, şüphelinin örgütün 'bölge' 'kurum' ve sözde 'sohbet' imamlığı yaptığı ve 7 yıldır arandığı öğrenildi. Uysal'ın ROKETSAN'a sızdığı, emrindeki örgüt üyelerini ise ASELSAN'a yönlendirdiği ortaya çıktı. Uysal'ın örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı, kod adıyla faaliyet yürüttüğü, sohbet imamlığı, Türk Telekom bilişim imamlığı, kurum imamlığı gibi çeşitli görevlerde bulunduğu saptandı. Şüpheli hakkında, 14 farklı kişinin bu görevlerle ilgili beyan verdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uysal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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