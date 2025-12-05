Haberler

FETÖ'nün firari hükümlüsü yakalandı

Güncelleme:
Aydın'da, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iş insanı Z.Ç., polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

AYDIN'da, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iş insanı Z.Ç., polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında takibe alınan FETÖ/PDY firarisi Z.Ç., dün Kızılcaköy Kavşağı yakınlarında durdurulan bir araç içerisinde yakalandı. FETÖ/PDY üyesi olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iş insanı Z.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
