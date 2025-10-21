FETÖ Üyesi İki Kişi Kayseri'de Yakalandı

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY üyeliğinden haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.Ö. (54) ve M.K. (52), yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.Ö. ile M.K.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan M.Ö. ile M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.