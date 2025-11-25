FETÖ Üyesi İki Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı

KAYSERİ'de FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü, operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç polis S.Ö. (53) ile 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle aranan Y.T.'nin (49) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, firari 2 hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan S.Ö. ile Y.T., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.