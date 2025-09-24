Haberler

FETÖ Üyesi İhraç Astsubay Yakalandı

Adana'da terörle mücadele ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle ordudan ihraç edilen ve 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Hüseyin K.'yi saklandığı apartmanda yakaladı.

ADANA'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ihraç astsubay Hüseyin K. (38), saklandığı apartman dairesinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, astsubay olarak görev yaparken FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle ordudan ihraç edilen ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Hüseyin K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Firari hükümlünün Çukurova ilçesinde saklandığını tespit eden ekipler, apartman dairesine yaptığı baskında Hüseyin K.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin K. önce adliyeye ardından cezaevine götürüldü.

