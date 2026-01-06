Haberler

Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü G.Y., Terörle Mücadele ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, örgüte üye olduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
