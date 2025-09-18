Haberler

FETÖ Üyesi Hükümlü Sivas'ta Yakalandı

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ş.S. yakalandı. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan hükümlü, cezaevine gönderildi.

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.S'yi yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

