FETÖ Üyesi Hükümlü Kartepe'de Yakalandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S, Kartepe'de düzenlenen operasyonda yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
