Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası kesinleşen H.T. düzenlenen operasyonda yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

"FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. (36) düzenlenen operasyonda yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
