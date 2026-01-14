Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kahramanmaraş'ta, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası kesinleşen H.T. düzenlenen operasyonda yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kahramanmaraş'ta, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
"FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. (36) düzenlenen operasyonda yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel