FETÖ Üyesi Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı

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Gaziantep'te FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

Bu kapsamda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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