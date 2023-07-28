FETÖ üyesi hükümlü Dinar'da yakalandı
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelik suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelik suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'yı Yıprak köyünde yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel