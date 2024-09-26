FETÖ Üyesi Hükümlü Çanakkale'de Yakalandı
Çanakkale'de, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.D.D. saklandığı evde yakalandı. Operasyon, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Çanakkale'de, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı evde yakalandı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gelibolu'nun Güneyli köyünde 24 Eylül'de operasyon düzenlendi.
Operasyonda, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün Çorum'un Osmancık ilçe imamı olduğu belirlenen A.D.D. saklandığı evde yakalandı.
Kapatılan örgüt okullarında öğretmenlik yaptığı öğrenilen A.D.D, polis ekibince Çanakkale E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.