FETÖ Üyesi Hükümlü Bursa'da Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.K. kırsal bir alanda yakalanarak cezaevine gönderildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin kırsal Çeltikçi Mahallesi'ndeki arazide bir konteynerde olduğunu tespit etti.
M.K, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel