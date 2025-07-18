FETÖ Üyesi Hükümlü Balıkesir'de Yakalandı

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Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözetim altında yakalandı.

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan FETÖ hükümlüsü E.K'nin Gönen ilçesindeki adreste olduğunu tespit etti.

Polis, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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