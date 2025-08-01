FETÖ Üyesi Firari Yakalandı
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari eski uzman çavuş Y.A. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski uzman çavuş Y.A. (40) saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel