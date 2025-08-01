FETÖ Üyesi Firari Yakalandı

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Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari eski uzman çavuş Y.A. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski uzman çavuş Y.A. (40) saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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