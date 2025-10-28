FETÖ üyesi firari Sivas'ta yakalandı
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerince yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel