FETÖ Üyesi Firari Sivas'ta Yakalandı
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.A. yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'yı yakaladı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel