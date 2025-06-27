FETÖ Üyesi Firari Kayseri'de Yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Bu kapsamda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt içerisinde "askeri mahrem sorumlu" olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen S.E, saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.