FETÖ Üyesi Firari Kayseri'de Yakalandı
Kayseri'de Terörle Mücadele ekipleri, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi S.E'yi saklandığı yerde yakaladı. Hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Bu kapsamda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt içerisinde "askeri mahrem sorumlu" olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen S.E, saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel