FETÖ Üyesi Firari Infaz Memuru İnegöl'de Yakalandı

FETÖ/PDY üyesi olmaktan 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Van'daki infaz koruma memurluğu görevinden alınan İlyas A. (41), Bursa'nın İnegöl ilçesinde evine girerken yakalandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma ve Soruşturma Timi (JASAT), hakkında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan, kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan İlyas A.'nın saklandığı adresi tespit etti. Van'da görev yaparken soruşturma kapsamında görevden alınan infaz koruma memuru İlyas A., İnegöl'de evine girerken yakalandı. Firari hükümlü, sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.