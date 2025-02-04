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FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı
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Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan A.A. adlı firari, yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ'ye üye olma suçundan 2016 yılında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan ve Milli Eğitim yapılanmasında yer alan A.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, firari hükümlüyü yakalayarak gözaltına aldı.

Firari hükümlü, işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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