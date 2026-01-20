Haberler

Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Güncelleme:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan FETÖ üyesi A.E. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi, engellenmesi ve firarilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E, Seydikemer'de yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
