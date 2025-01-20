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FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı

FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü E.T. jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.T'yi (36) yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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