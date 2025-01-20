FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü E.T. jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.T'yi (36) yakaladı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel