FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Sahte Kimlikle Yakalandı

FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Sahte Kimlikle Yakalandı
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Kırıkkale'de, hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi N.A., Terörle Mücadele ekipleri tarafından sahte kimlikle yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgüte üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A'yı başkası adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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