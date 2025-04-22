FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Osmaniye'de Yakalandı
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. adlı firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan M.K'nin Dağıstan Mahallesi'nde saklandığı evi tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan FETÖ hükümlüsü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel