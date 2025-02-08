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FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Ortaca'da Yakalandı

FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Ortaca'da Yakalandı
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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