Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.