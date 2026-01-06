Haberler

Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.T., İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki

Maduro'nun tutuklanmasına Erdoğan'dan ilk tepki
Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi! Listelerden kalktı, satışı durduruldu

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobiliydi! Resmen tarih oldu
Oyuncu Aslı Bekiroğlu bir kez daha ameliyat oldu! 'Bağırsağımı kestiler' demişti

Ünlü oyuncu doktor hatası yüzünden bir kez daha bıçak altına yattı
Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor

Transferin açıklanması an meselesi! Fener'e bir dünya yıldızı daha
Karşısında polisleri gören Sadettin Saran'dan esprili söylem

Karşısında polisleri görünce söylediği şey bomba