FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Mersin'de Yakalandı
Mersin'in Silifke ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski kamu görevlisi H.İ, yakalanarak cezaevine gönderildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan eski kamu görevlisi H.İ'nin, Yeşilovacık Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.