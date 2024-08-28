FETÖ üyesi firari hükümlü Kocaeli'de yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılandığı davada hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve dolandırıcılık suçundan para cezası bulunan firari hükümlü Kocaeli'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen ve "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 56 bin lira para cezası bulunan S.C'nin kentte olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.