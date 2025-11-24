FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari G.A. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesince, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda ekipler, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A'yı (45) belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel