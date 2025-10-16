Haberler

FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı

Kayseri'de FETÖ'ye üyelikten 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski astsubay S.Ç.K, saklandığı adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay S.Ç.K'yi saklandığı adreste yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
