FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve hakkında "FETÖ'ye üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A.(40) saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel