FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.C.K. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, hakkında "FETÖ'ye üye olma" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.K. saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel