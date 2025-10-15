Haberler

FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Kahramanmaraş'ta Yakalandı

Kahramanmaraş'ta, FETÖ'ye üye olmak suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari bir hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, gerekli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ta, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'yı yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

